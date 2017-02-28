«Арсенал» заинтересован в приобретении Левена Курзава

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Курзава

«Арсенал» может приобрести Левена Курзава. Трансферная стоимость защитника составляет 20 миллионов евро.

Защитник «ПСЖ» Левен Курзава может перебраться в Английскую Премьер-лигу. По имеющейся информации, 24-летний француз попал в сферу интересов лондонского «Арсенала». «Канониры» планируют приобрести футболиста независимо от того, останется ли его соотечественник Арсен Венгер на посту главного тренера.

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Курзава принял участие в 15 матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Рыночная стоимость игрока составляет 20 миллионов евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport Mediaset

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Вадим Павлов

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