«Арсенал» заинтересован в приобретении Левена Курзава

«Арсенал» может приобрести Левена Курзава. Трансферная стоимость защитника составляет 20 миллионов евро.

Защитник «ПСЖ» Левен Курзава может перебраться в Английскую Премьер-лигу. По имеющейся информации, 24-летний француз попал в сферу интересов лондонского «Арсенала». «Канониры» планируют приобрести футболиста независимо от того, останется ли его соотечественник Арсен Венгер на посту главного тренера.

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Курзава принял участие в 15 матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Рыночная стоимость игрока составляет 20 миллионов евро.