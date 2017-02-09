«Арсенал» заинтересован в приобретении Джо Харта

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Джо Харт

«Арсенал» заинтересован в приобретении Джо Харта. «Манчестер Сити» готов продать голкипера за 15 млн фунтов.

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт, который нынешний сезон на правах аренды проводит в «Торино», летом может перебраться в «Арсенал». Арендное соглашение истекает в конце сезона, после чего 29-летний футболист вернётся в «Манчестер Сити», контракт с которым действует до лета 2019 года.

По имеющейся информации, интерес к Харту проявляет лондонский «Арсенал», тренерский штаб которого ищет замену Петру Чеху. Руководство «Манчестер Сити» осведомлено об этом и готово продать вратаря сборной Англии за 15 млн фунтов.

Конкуренцию «Арсеналу» в любой момент может составить «Ливерпуль», тренерский штаб которого недоволен игрой своих вратарей Симона Миньоле и Лориса Кариуса.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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Вадим Павлов

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