«Арсенал» заинтересован в приобретении Джо Харта. «Манчестер Сити» готов продать голкипера за 15 млн фунтов.

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт, который нынешний сезон на правах аренды проводит в «Торино», летом может перебраться в «Арсенал». Арендное соглашение истекает в конце сезона, после чего 29-летний футболист вернётся в «Манчестер Сити», контракт с которым действует до лета 2019 года.

По имеющейся информации, интерес к Харту проявляет лондонский «Арсенал», тренерский штаб которого ищет замену Петру Чеху. Руководство «Манчестер Сити» осведомлено об этом и готово продать вратаря сборной Англии за 15 млн фунтов.

Конкуренцию «Арсеналу» в любой момент может составить «Ливерпуль», тренерский штаб которого недоволен игрой своих вратарей Симона Миньоле и Лориса Кариуса.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail