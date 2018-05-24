«Арсенал» хочет подписать Лоренцо Пеллегрини из «Ромы» и Денниса Прата из «Сампдории»

«Арсенал» хочет усилить состав этим летом. Новый тренер лондонского клуба Унаи Эмери намерен подписать двух игроков из серии А.

По информации итальянских СМИ, в сферу интересов лондонцев входит полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини. «Арсенал» хочет попытаться приобрести 21-летнего игрока без активации опции выкупа. У Эмери хорошие отношения со спортивным директором римского клуба Мончи, с которым они вместе работали в «Севилье».

Кроме того, лондонцы интересуются полузащитником «Сампдории» Деннисом Пратом. «Арсенал» рассматривает его скорее в качестве альтернативы Пеллегрини, но не исключается вариант, при котором они попытаются подписать обоих футболистов.

В этом сезоне Пеллегрини провел 28 игр, забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи.

Прат в текущем сезоне отыграл 32 матча, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио