«Арсенал» видит в Массимилиано Аллегри будущего сменщика Арсена Венгера

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть туринский клуб летом 2017 года. Итальянец рассматривается как преемник Арсена Венгера в лондонском «Арсенале».

Как сообщается, итальянский специалист входит в сферу интересов лондонского «Арсенала». «Канониры» пока не уверены, что нынешний рулевой команды Арсен Венгер продлит контракт с клубом. Аллегри рассматривается руководством «Арсенала» в качестве запасного варианта.

Ранее сообщалось, что итальянец может быть уволен из «Ювентуса», не доработав до конца нынешнего сезона.

Аллегри является главным тренером «Ювентуса» с 2014 года. За это время команда под его руководством по два раза выиграла чемпионат и кубок Италии, а также Суперкубок Италии. К достижениями итальянца стоит отнести и выход «Ювентуса» в финал Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press
Источник: The Sun
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Вадим Павлов

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