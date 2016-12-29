«Арсенал» видит в Массимилиано Аллегри будущего сменщика Арсена Венгера

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть туринский клуб летом 2017 года. Итальянец рассматривается как преемник Арсена Венгера в лондонском «Арсенале».

Как сообщается, итальянский специалист входит в сферу интересов лондонского «Арсенала». «Канониры» пока не уверены, что нынешний рулевой команды Арсен Венгер продлит контракт с клубом. Аллегри рассматривается руководством «Арсенала» в качестве запасного варианта.

Ранее сообщалось, что итальянец может быть уволен из «Ювентуса», не доработав до конца нынешнего сезона.

Аллегри является главным тренером «Ювентуса» с 2014 года. За это время команда под его руководством по два раза выиграла чемпионат и кубок Италии, а также Суперкубок Италии. К достижениями итальянца стоит отнести и выход «Ювентуса» в финал Лиги чемпионов.