«Арсенал» ведет переговоры с Кириллом Комбаровым

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Кирилл Комбаров

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил, что клуб ведет переговоры с защитником «Томи» Кириллом Комбаровым. Также он отметил, что Виталия Дьякова «Арсенал» не рассматривает.

«Арсенал» ведет переговоры с Комбаровым. Но пока футболист находится в отпуске, поэтому ясность наступит только после праздников. При этом Виталия Дьякова в команде точно не будет, мы его не рассматриваем», — сказал Аджоев.

В текущем сезоне Кирилл Комбраов провел 14 матчей за томский клуб, в которых получил две желтые карточки. Результативными действиями футболист не отметился.

Фото: Р-Спорт
Источник: ТАСС

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Никита Пронин

Читайте по теме

Леонид Слуцкий: «В игре со Спартаком фаворита не будет»

Фабио Капелло озвучил расширенный состав сборной России на матчи с Сербией и Кореей

Понтус Вернблум: «Лошадь я купил по приколу»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 