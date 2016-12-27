«Арсенал» ведет переговоры с Кириллом Комбаровым

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил, что клуб ведет переговоры с защитником «Томи» Кириллом Комбаровым. Также он отметил, что Виталия Дьякова «Арсенал» не рассматривает.

«Арсенал» ведет переговоры с Комбаровым. Но пока футболист находится в отпуске, поэтому ясность наступит только после праздников. При этом Виталия Дьякова в команде точно не будет, мы его не рассматриваем», — сказал Аджоев.

В текущем сезоне Кирилл Комбраов провел 14 матчей за томский клуб, в которых получил две желтые карточки. Результативными действиями футболист не отметился.

Фото: Р-Спорт

Источник: ТАСС