«Арсенал»: «Спартак» по поводу Кононова не обращался»

Автор: Евгений Морозов 0

Олег Кононов

Пресс-служба «Арсенала» опровергла информацию, что главный тренер туляков Олег Кононов близок к приходу в «Спартак». Ранее говорилось, что красно-белые уже договорились со специалистом о контракте.

«Никаких обращений от «Спартака» по поводу главного тренера нашей команды не приходило.

Команда под руководством Олега Георгиевича готовится сейчас к матчу чемпионата России с «Оренбургом» в рабочем порядке», – сказали в «Арсенале».

Кононов в своей карьере трофеев не брал.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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