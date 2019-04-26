«Арсенал» разгромил «Спартак», клубы Лиги чемпионов получили письмо о реформации турнира. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 25 апреля.

1. «Урал» на выезде победил «Крылья Советов», «Енисей» в Красноярске одолел «Оренбург», «Арсенал» разгромил «Спартак» в Туле

Премьер-лига. 25-й тур.

2. ЕСА отправили письмо всем клубам-членам ассоциации

О планах реформирования Лиги чемпионов.

3. Пол Скоулз может получить штраф за использование телефона

44-летний англичанин, управляя автомобилем, заснял своего сына, который ел чипсы.

4. Александр Кокорин: «Я взял стул, хотел подсесть и поговорить»

Футболист вспомнил о потасовке с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в «Кофемании».

5. Футбольная ассоциация Англии оштрафовала Маурицио Сарри

Это произошло из-за поведения специалиста во время матча 35-го тура АПЛ с «Бернли» (2:2).

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