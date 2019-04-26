«Арсенал» разгромил «Спартак», клубы Лиги чемпионов получили письмо о реформации турнира. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 25 апреля.
1. «Урал» на выезде победил «Крылья Советов», «Енисей» в Красноярске одолел «Оренбург», «Арсенал» разгромил «Спартак» в Туле
Премьер-лига. 25-й тур.
2. ЕСА отправили письмо всем клубам-членам ассоциации
О планах реформирования Лиги чемпионов.
3. Пол Скоулз может получить штраф за использование телефона
44-летний англичанин, управляя автомобилем, заснял своего сына, который ел чипсы.
4. Александр Кокорин: «Я взял стул, хотел подсесть и поговорить»
Футболист вспомнил о потасовке с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в «Кофемании».
5. Футбольная ассоциация Англии оштрафовала Маурицио Сарри
Это произошло из-за поведения специалиста во время матча 35-го тура АПЛ с «Бернли» (2:2).