«Арсенал» расторг контракты с тремя игроками

Генеральный директор тульских «оружейников» Дмитрий Балашов объявил о расставании с тремя игроками. Среди них Роман Герус, Руслан Мухаметшин и Александр Шешуков.

«Вратарь Роман Герус, нападающий Руслан Мухаметшин и полузащитник Александр Шешуков расторгли контракт с клубом по обоюдному согласию. Шешуков ведет переговоры с «Балтикой»? Он свободный агент и может вести переговоры с кем угодно», — прокомментировал Балашов.

В текущем сезоне тульский «Арсенал» с 12 очками занимает пятнадцатое место в РФПЛ после 17 туров. На счету «красно-желтых» лишь шесть голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Interfax