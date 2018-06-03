«Арсенал» рассматривает вариант с покупкой Бенжамена Павара

Защитник «Штутгарта» Бенжамен Павар привлек к себе внимание «Арсенала». Главный тренер английского клуба Унаи Эмери хочет укрепить оборону команды.

Футболист связан с немецкой командой контрактом, рассчитанным до окончания сезона-2020/21. По информации СМИ лондонский клуб рассматривает вариант купить Павара этим летом.

Сам защитник не намерен принимать решение о своем будущем до окончания ЧМ-2018. Ранее стало известно, что Павар попал в заявку сборной Франции на турнир.

В этом сезоне защитник провел 34 матча и забил 1 гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com