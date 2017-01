«Арсенал» продлил контракты с Франсисом Кокленом, Лораном Косельни и Оливье Жиру

Арсен Венгер не намерен отпускать французских игроков из «Арсенала». Франсис Коклен, Лоран Косельни и Оливье Жиру продлили контракты.

Со всеми игроками были подписаны новые долгосрочные контракты. Условия сделки официальный сайт «Арсенала» не раскрывает.

🇫🇷 ✍️ ✍️ ✍️

We’ve got some good news for you… #WeAreTheArsenal pic.twitter.com/jNuJROg44u

