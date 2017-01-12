«Арсенал» продлил контракты с Франсисом Кокленом, Лораном Косельни и Оливье Жиру

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Жиру

Арсен Венгер не намерен отпускать французских игроков из «Арсенала». Франсис Коклен, Лоран Косельни и Оливье Жиру продлили контракты.

Со всеми игроками были подписаны новые долгосрочные контракты. Условия сделки официальный сайт «Арсенала» не раскрывает.

Коклен дебютировал в «Арсенале» в 2008 году, Косельни перешел в «Арсенал» в 2010, а Жиру — в 2012.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный твиттер «Арсенала»

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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