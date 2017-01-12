«Арсенал» продлил контракты с Франсисом Кокленом, Лораном Косельни и Оливье Жиру

Арсен Венгер не намерен отпускать французских игроков из «Арсенала». Франсис Коклен, Лоран Косельни и Оливье Жиру продлили контракты.
Со всеми игроками были подписаны новые долгосрочные контракты. Условия сделки официальный сайт «Арсенала» не раскрывает.
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We’ve got some good news for you… #WeAreTheArsenal pic.twitter.com/jNuJROg44u
— Arsenal FC (@Arsenal) January 12, 2017
Коклен дебютировал в «Арсенале» в 2008 году, Косельни перешел в «Арсенал» в 2010, а Жиру — в 2012.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный твиттер «Арсенала»