«Арсенал» приобрел Коэна Брамалла

Лондонский «Арсенал» официально объявил о приобретении левого защитника Коэна Брамалла. Ранее футболист выступал в клубе седьмого английского дивизиона «Хеднесфорде».

По информации источника, главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер дал согласие на трансфер 20-летнего защитника только после просмотра, устроенного им Брамаллу. В качестве компенсации за футболиста «Хеднесфорд» получил 40 тысяч фунтов. Контракт Коэна с «Арсеналом» рассчитан до 2019 года.

Также сообщается, что Брамалл был сразу же переведен в резервную команду, так как, по мнению Венгера, еще не готов к конкуренции с Начо Монреалем и Кираном Гиббсом в первой команде.

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Фото: Официальный сайт «Арсенала»

Источник: Официальный сайт «Арсенала»