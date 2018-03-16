«Арсенал» предупредил болельщиков о возможных антибританских настроениях в России

Автор: Евгений Морозов 0

фанаты ЦСКА

«Арсенал» обратился к своим болельщикам по поводу поездки в Россию на матч 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА. Игра в Москве пройдет 15-го апреля.

«В связи с повышенным политическим напряжением в отношениях между Великобританией и Россией вы должны быть готовы к возможным антибританским настроениям.

Рекомендуется сохранять бдительность, избегать всевозможные протесты и демонстрации, а также не делать публичных заявлений о политической ситуации.

Несмотря на то, что посольство Великобритании в Москве не имеет информации о возможных повышенных трудностях для британцев, приехавших в Россию, вам стоит следовать правилам безопасности и следить за политической ситуацией», – говорится в заявлении «Арсенала».

Фото: Global Look Press
Источник:  официальный сайт «Арсенала»

 

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

League Europe

Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы: ЦСКА сыграет с «Арсеналом»

Арсенал

«Арсенал» предостерег фанатов, которые приедут на матч с ЦСКА в Москву

Лига чемпионов. 5 тур. ЦСКА — «Бенфика» — 2:0. Москва. «ВЭБ Арена». 22 ноября 2017 г.

Коммерческий директор ЦСКА: «В Белграде ЦСКА получит меньшую поддержку, чем мог бы. УЕФА нарушил принцип честной игры»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 