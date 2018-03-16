«Арсенал» предупредил болельщиков о возможных антибританских настроениях в России

«Арсенал» обратился к своим болельщикам по поводу поездки в Россию на матч 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА. Игра в Москве пройдет 15-го апреля.

«В связи с повышенным политическим напряжением в отношениях между Великобританией и Россией вы должны быть готовы к возможным антибританским настроениям.

Рекомендуется сохранять бдительность, избегать всевозможные протесты и демонстрации, а также не делать публичных заявлений о политической ситуации.

Несмотря на то, что посольство Великобритании в Москве не имеет информации о возможных повышенных трудностях для британцев, приехавших в Россию, вам стоит следовать правилам безопасности и следить за политической ситуацией», – говорится в заявлении «Арсенала».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Арсенала»