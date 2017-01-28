«Арсенал» предложит 60 млн евро за Марко Ройса

Лидер «Боруссии» Дортумнд Марко Ройс может перейти в «Арсенал». Лондонский клуб видит в немце замену Алексису Санчесу.

В «Арсенале» рассматривают 27-летнего полузащитника «Боруссии» в качестве потенциальной замены Алексису Санчесу, который в скором времени может покинуть клуб.

Сообщается, что «Арсенал» уже вступил в переговоры с «Боруссией» и выразил готовность заплатить за Ройса 60 миллионов евро.

Контракт хавбека с «Боруссией» рассчитан до лета 2019 года.

В текущем сезоне Марко Ройс провел лишь 5 матчей, в которых отметился одним голом и 3 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: WhoScored