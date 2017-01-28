Лидер «Боруссии» Дортумнд Марко Ройс может перейти в «Арсенал». Лондонский клуб видит в немце замену Алексису Санчесу.
В «Арсенале» рассматривают 27-летнего полузащитника «Боруссии» в качестве потенциальной замены Алексису Санчесу, который в скором времени может покинуть клуб.
Сообщается, что «Арсенал» уже вступил в переговоры с «Боруссией» и выразил готовность заплатить за Ройса 60 миллионов евро.
Контракт хавбека с «Боруссией» рассчитан до лета 2019 года.
В текущем сезоне Марко Ройс провел лишь 5 матчей, в которых отметился одним голом и 3 голевыми передачами.
Фото: Global Look Press
Источник: WhoScored
One thought on “«Арсенал» предложит 60 млн евро за Марко Ройса”
Дортумнд? Без опечаток совсем слабо писать стало?