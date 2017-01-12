«Арсенал» подпишет румынского опорного полузащитника «Стяуа»

Тульский «Арсенал» близок к подписанию опорного полузащитника из Румынии. Сообщается, что Александру Бурчану уже прибыл со своим агентом для подписания контракта.

В расположение «Арсенала» прибыл еще один потенциальный новичок – румынский опорный полузащитник Александру Бурчану, Он приехал вместе со своим агентом. Контракт с тульским клубом должен быть подписан в самое ближайшее время.

С 1 января этого года Бурчану числится свободным агентом.

Последним клубом 31-летнего хавбека был «Стяуа», в составе которого он дважды становился чемпионом своей страны.

Помимо чемпионата Румынии, Бурчану успел поиграть в Турции за «Трабзонспор». Также в активе игрока 26 матчей за сборную Румынии.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс