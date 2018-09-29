«Арсенал» ответил «Уралу» на твит о спорном офсайде: «Вам самим не смешно?»





«Урал» на своем поле победил «Арсенал» (2:1) в матче девятого тура РПЛ. Когда нападающий екатеринбуржцев Андрей Панюков сравнял счет на 63-й минуте, тульские футболисты начали протестовать, полагая, что было положении вне игры.

Пресс-служба «Урала» опубликовала в твиттере фотографию момента, намекая на правильность забитого мяча, с подписью: «К вопросу о возможном вне игры». «Вам самим не смешно?» – ответил твиттер «Арсенала».

К вопросу о возможном вне игры. pic.twitter.com/VEMHmP3ngZ — ФК Урал (@FCURAL) 29 сентября 2018 г.

Фото: ФК «Арсенал»

Источник: ФК «Урал»