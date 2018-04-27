«Арсенал» не сумел дожать «Атлетико», «Марсель» победил «РБ Зальцбург», Златан не сыграет на ЧМ-2018. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 26 апреля.

1. Лига Европы. 1/2 финала. «Атлетико» в меньшинстве сыграл вничью с «Арсеналом»

За первые 15 минут встречи судья выдворил Шиме Врсалько с поля, а Диего Симеоне – с тренерской скамейки, но мадридцы проявили характер.

2. Лига Европы. 1/2 финала. «Марсель» победил «РБ Зальцбург»

В ответном матче австрийцам придется отыгрывать фору в два мяча.

3. Златан Ибрагимович не сыграет на ЧМ-2018

Шведский суперфорвард подтвердил, что не будет возобновлять карьеру в сборной.

4. Спортивный директор «РБ Лейпциг» Ральф Рангник может заменить Венгера в «Арсенале»

В Германии специалист считается одним из самых талантливых тренеров Бундеслиги.

5. Джером Боатенг может пропустить чемпионат мира

Защитник «Баварии» и сборной Германии получил травму в полуфинале ЛЧ.

6. В ВХЛ прошел самый длинный матч в истории российского хоккея

«Динамо» и «СКА-Нева» провели на льду больше двух с половиной часов.

Фото: Global Look Press

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