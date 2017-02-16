«Арсенал» не будет отказываться от продления контракта с Арсеном Венгером

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Венгер

Руководство лондонского «Арсенала» собирается подписать новое соглашение с французским тренером Арсеном Венгером. Об этом сообщают британские СМИ. 

Вчера «канониры» разгромно проиграли «Баварии» в первом игре 1/8 финала Лиги чемпионов — 1:5. Несмотря на данное поражение, руководители лондонцев не будут отказываться от планов продлить соглашение с Арсеном. О том, что 67-летний француз продолжит работу с командой, было известно еще в начале сезона.

«Арсенал» Венгер возглавил в 1996 году. На посту главного тренера «пушкарей» Арсен стал трехкратным чемпионом Англии, а также по 6 раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC Sport

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Дмитрий Темников
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