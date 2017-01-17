«Арсенал» намерен заменить Санчеса форвардом «Милана»

Нападающий «Милана» М’Байе Ньянг может переехать в чемпионат Англии. «Арсенал» намерен заменить французом Алексиса Санчеса.

По имеющейся информации, французский форвард заинтересовал лондонский «Арсенал», который рассматривает его в качестве замены Алексису Санчесу, если чилиец все-таки покинет «канониров».

Ранее сообщалось, что Санчес не может договориться с «Арсеналом» о новом контракте и готов рассмотреть предложения от других команд.

В нынешнем сезоне 22-летний форвард «Милана» провел во всех турнирах 17 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи. Игрок «Милана» оценивается в 15 миллинов евро, а его контракт с «россонери» рассчитан до 2019 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo