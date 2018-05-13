«Арсенал» может приобрести голкипера «Байера» Бернда Лено

Автор: Михаил Серебряков 0

Bernd Leno

Лондонский «Арсенал» заинтересован в приобретении голкипера леверкузенского «Байера» Бернда Лено. Немецкий вратарь должен заменить 35-летнего стража ворот лондонцев Петра Чеха.

«Канониры» готовы предложить около € 25 млн Лено. Именно эта сумма прописана в качестве отступных в контракте игрока.

26-летний Лено, вероятнее всего, станет основным голкипером сборной Германии на чемпионате мира в России из-за травмы Нойера.

В этом сезоне он провел 10 сухих матчей.

Фото: Global Look Press
Источник:  Mirror

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