«Арсенал» интересуется хавбеком «Монако»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Лемар

Полузащитник «Монако» Тома Лемар может в скором времени уехать из Франции. Футболист интересен «Арсеналу».

Французский клуб хотел бы сохранить 21-летнего атакующего хавбека еще на сезон, но если кто-то предложит за Лемара больше 25 миллионов фунтов, сделка может состояться.

В 46 матчах за клуб во всех турнирах в этом сезоне Лемар забил 12 голов и отдал 12 голевых передач.

«Монако» вылетел из полуфинала Лиги чемпионов от «Ювентуса», в Лиге 1 «красно-белые» лидируют, опережая «ПСЖ» на три очка.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Барселона

Летом «Барселона» намерена купить несколько высококлассных игроков

Арсен Венгер отказал Тьерри Анри войти в тренерский штаб «Арсенала»

Жиру

«Марсель» хочет купить у «Арсенала» Жиру и готов заплатить до € 23,5 млн

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 