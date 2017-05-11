«Арсенал» интересуется хавбеком «Монако»

Полузащитник «Монако» Тома Лемар может в скором времени уехать из Франции. Футболист интересен «Арсеналу».

Французский клуб хотел бы сохранить 21-летнего атакующего хавбека еще на сезон, но если кто-то предложит за Лемара больше 25 миллионов фунтов, сделка может состояться.

В 46 матчах за клуб во всех турнирах в этом сезоне Лемар забил 12 голов и отдал 12 голевых передач.

«Монако» вылетел из полуфинала Лиги чемпионов от «Ювентуса», в Лиге 1 «красно-белые» лидируют, опережая «ПСЖ» на три очка.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail