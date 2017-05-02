«Арсенал» готов продать месута Озила

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может покинуть команду по окончании сезона. Контракт 28-летнего немца истекает летом 2018 года и пока не продлен.

Руководство «Арсенала» предложило футболисту новый договор, но Озил не спешит ставить подпись под ним. В связи с этим «канониры» готовы рассмотреть предложения по немцу во время летнего трансферного окна.

Пока заинтересованность в хавбеке проявил лишь «Фенербахче», однако турки не смогут потянуть зарплату Озила. На трансферном рынке полузащитник оценивается в £ 42,5 млн.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph