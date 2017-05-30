«Арсенал» готов платить Месуту Озилу и Алексису Санчесу по 280 тысяч фунтов в неделю

Руководство «Арсенала» намерено сохранить Месута Озила и Алексиса Санчеса в команде. Клуб готов пойти на повышение зарплаты ключевым игрокам.

Лондонский «Арсенал» предпримет еще одну попытку договориться о продлении контрактов с нападающим Алексисом Санчесом и полузащитником Месутом Озилом. Клуб готов предложить футболистам зарплаты, которые в сумме превысят 34 миллиона евро.

Клуб готов сделать игроков самыми высокооплачиваемыми футболистами в истории команды. Обоим будут предложены контракты с зарплатой по 280 тысяч фунтов в неделю. Срок соглашений будет рассчитан до 2020 года.

Напомним, что срок действия контрактов Озила и Санчеса рассчитан до лета 2018 года.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph