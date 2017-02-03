Арсен Хубулов официально стал игроком «Анжи»

Напомним, что Арсен Хубулов и футбольный клуб «Кубань» расторгли контракт по обоюдному согласию. Сегодня полузащитник подписал контракт с «Анжи»

«Анжи» объявил о подписании Арсена Хубулова. Срок контракта 26-летнего полузащитника рассчитан на один год.

В текущем сезоне полузащитник провел 18 матчей и забил 3 мяча. За все время в «Кубани» Хубулов провел 82 матча и забил 7 мячей.

Махачкалинский клуб по итогам первой половины чемпионата России занимает 11 строчку с 20-ю очками в активе.

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Фото: официальный сайт «Анжи»

Источник: официальный сайт «Анжи»