Арсен Венгер: «Я высоко ценю его талант, но мне не нужен Пайет. В нашем составе полно креативных игроков»

Арсен Венгер прокомментировал слухи о переходе в «Арсенал» Димитри Пайета. Французский специалист заявил, что не клуб не нуждается в усилении.

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что ему не нужен плеймейкер «Вест Хэма» Димитри Пайет, устроивший забастовку в своем клубе.

Устав от жизни в Англии, 29-летний Пайет попросился обратно на родину. Главный тренер «молотобойцев» Славен Билич мигом отстранил француза от тренировок с командой и предупредил, что клуб не собирается его продавать.

В предыдущие годы Димитри активно связывали с переходом в «Арсенал», однако сейчас Венгер не нуждается в услугах своего соотечественника. Арсен посоветовал болельщикам «канониров» не ждать активности в зимнее трансферное окно.

«Я высоко ценю его талант, но мне не нужен Пайет, поскольку в нашем распоряжении полно креативных игроков. В нашей команде эту позицию могут закрыть сразу несколько футболистов.

Я вообще жду очень спокойного периода в зимнее трансферное окно. Мы сформировали сильный состав, в котором каждый может выйти на поле и принести пользу», — сказал Арсен Венгер.

На счету Пайета 48 матчей в АПЛ за «Вест Хэм». За это время он сумел отметиться 11-ю голами и 20-ю голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC