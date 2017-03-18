Арсен Венгер: «Я уже определился со своим будущим, об этом вы уже очень скоро узнаете»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после поражения от «Вест Бромвича» прокомментировал свое будущее. Он заявил, что уже принял решение, которое скоро озвучит.

«Не переживайте, я уже определился со своим будущим, об этом вы уже очень скоро узнаете.

Скоро вы все узнаете. Сегодня я не думаю на эту тему. У нас неудачный период, и это уникальный случай впервые за 20 лет.

Сейчас мы проигрываем матч за матчем, и это гораздо важнее для меня сейчас, нежели мое будущее.

Нас ждет серьезная борьба, будет тяжело, но другого выбора, кроме как бороться до конца сезона, у нас нет. Если этого будет недостаточно, мы примем меры», – сказал Венгер.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports