Арсен Венгер: «Возможно, я буду тренировать еще четыре года»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер намекнул на свое желание продлить контракт с клубом. Специалист хочет тренеровать клуб еще четыре года.

«Каковы шансы, что я возглавлю другой клуб? Если вы владеете клубом, то можете попытаться нанять меня. Нет, это не угроза, совершенно нет. Моим предпочтением всегда было тренировать «Арсенал», и я демонстрировал это. Думаю, я достаточно взрослый, чтобы проанализировать ситуацию.

У Фергюсона были некоторые другие интересы в жизни, и он ушел на пенсию, когда был старше, чем я сегодня. Он был на четыре года старше. Он закончил тренировать в 71, мне же 67.

Возможно, я буду тренировать еще четыре года, возможно, меньше — не знаю. Каждый человек индивидуален. Я не хочу ничего забирать у Фергюсона, он был абсолютно невероятным тренером, но он насытился. Он понял, что ему хватит. Я же еще не достиг этого возраста.

Неудачи вроде поражения в среду остаются с тобой на всю твою жизнь. Но, с другой стороны, если мы будем слишком горевать по прошлому, то забудем подготовиться к будущему. Один из залогов успеха — справляться с разочарованиями и думать о том, что впереди тебя, демонстрируя, что ты готов», — сказал Венгер.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian