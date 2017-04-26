Арсен Венгер: «Уверен, что Алексис Санчес подпишет контракт с «Арсеналом»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер уверен, что полузащитник Алексис Санчес продлит контракт с клубом. Игроком интересовались «Бавария» и «МанСити».

«Лично я полагаю, что он останется и подпишет новый контракт. Прежде всего, он счастлив здесь. У него есть желание остаться. Я глубоко убежден в этом.

Я не думаю, что его продадут в какой-либо другой клуб АПЛ, это точно. Вопрос в том, почему его вообще будут продавать другому клубу? Мы хотим быть настолько сильными, насколько это возможно, и не собираемся не укреплять другие команды.

Но, как я уже сказал, думаю, что он останется и подпишет контракт. Обе стороны хотят прийти к соглашению, и я верю, что это произойдет.

Я буду работать до последнего дня сезона. Трансферные цели важны для будущего клуба. Мое будущее в клубе вторично. Важно лишь будущее клуба», – сказал Венгер.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports