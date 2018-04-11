Арсен Венгер: «У ЦСКА очень сильные полузащитники, пожалуй, самые сильные в России – Дзагоев, Головин»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением в преддверии ответной игры 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА. Специалист отметил ряд игроков московской команды.

«У ЦСКА очень сильные полузащитники, пожалуй, самые сильные в России – (Алан) Дзагоев, Головин. Головин в первом матче подтвердил свой класс.

У нас нет проблем с приездом в Россию. Для нас было бы лучше оставаться в стороне от политических вопросов. Не думаю, что это повлияет как-либо на игру.

Вне сомнений, российские болельщики не чувствовали напряжения в Великобритании. Почему мы должны беспокоиться об этом, в свою очередь? Спорт всегда позитивно влияет на отношения между людьми.

Думаю, что чемпионат мира объединит людей. Мне кажется, как раз в этот период он будет играть особую роль для восстановления отношений», – сказал Венгер.

Напомним, ответный матч между ЦСКА и «Арсеналом» состоится в Москве завтра, 12 апреля, начало — в 22:05.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат