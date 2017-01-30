Арсен Венгер: «Те, кто плохо ко мне относится, хотят,чтобы я сел в тюрьму»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отказался комментировать решение о четырехматчевой дисквалификации. Специалист оскорбил арбитра, после того как в ворота «канониров» назначили пенальти.

Француз был удален с поля, после чего он оттолкнул рефери, который пытался вывести его из технической зоны.

«Те, кто ко мне плохо относится, будут считать любое решение слишком мягким. Им хотелось бы, чтобы меня посадили в тюрьму зимой и без одежды. Но и это решение они посчитали бы слишком мягким. Я не буду обжаловать дисквалификацию,» — рассказал Венгер.

По окончании 22 туров, «Арсенал» занимает второе место в АПЛ, отставая «Челси» на 8 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports