Арсен Венгер: «Сейчас объявить о своем будущем – как забить автогол»

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Арсен Венгер

Касаясь темы нового контракта, Венгер сообщил, что не собирается делать объявление раньше конца сезона. Он оставляет это право за клубом.

«Объявлю ли я о своем будущем до окончания сезона? Вы просите меня забить автогол. Мне нечего добавить. Конечно, я строю планы относительно предсезонного периода. Я просто делаю свою работу. Я планирую будущее клуба. Я не могу сказать вам, когда будет объявлено о моем будущем, потому что я не знаю. Я сосредоточен на следующем матче. Объявление сделает клуб», — сказал Венгер.

В текущем сезоне «Арсенал» занимает пятое место в АПЛ, набрав 54 очка после 29 игр.

Фото: Global Look Press

ИсточникEvening Standard

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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