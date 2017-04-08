Арсен Венгер: «Сейчас объявить о своем будущем – как забить автогол»

Касаясь темы нового контракта, Венгер сообщил, что не собирается делать объявление раньше конца сезона. Он оставляет это право за клубом.

«Объявлю ли я о своем будущем до окончания сезона? Вы просите меня забить автогол. Мне нечего добавить. Конечно, я строю планы относительно предсезонного периода. Я просто делаю свою работу. Я планирую будущее клуба. Я не могу сказать вам, когда будет объявлено о моем будущем, потому что я не знаю. Я сосредоточен на следующем матче. Объявление сделает клуб», — сказал Венгер.

В текущем сезоне «Арсенал» занимает пятое место в АПЛ, набрав 54 очка после 29 игр.

Фото: Global Look Press

Источник: Evening Standard

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»