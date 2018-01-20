Арсен Венгер: «Сделка по Санчесу случится в том случае, если в «Арсенал» перейдет Мхитарян»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, в каком случае футболист команды Алексис Санчес перейдет в «МЮ». Также французский специалист рассказал о том, ведет ли клуб переговоры с форвардом «Боруссии» Пьером-Эмериком Обамейянгом.

«Сделка по Санчесу случится лишь в том случае, если сюда перейдёт Мхитарян. Всё решится в ближайшие 48 часов», — цитирует Венгера BBC.

«Обамейянг? Мы не ведем переговоров с «Боруссией» по его переходу. Его могли вывести из состава дортмундцев по разным причинам, но точно не из-за трансфера», — подытожил Венгер.

На данный момент лондонцы набрали 42 очка в розыгрыше АПЛ. «Канониры» занимают 5-е место после 24 туров.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC