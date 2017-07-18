Арсен Венгер: «Решение по Санчесу уже принято, и мы будем его придерживаться»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался по поводу слов полузащитника Алексиса Санчеса, который заявил, что хочет играть в Лиге чемпионов. Француз заявил, что ситуация уже решена.

– Не хотелось бы преувеличивать значимость переведенных цитат. Все интервью, которое я прочел, в целом было не о том, что он хочет играть только в клубе, выступающем в Лиге чемпионов.

Наша основная цель – премьер-лига, что, как по мне, важнее Лиги чемпионов. Иногда мы давали игрокам основы отдохнуть во время матчей группового этапа Лиги чемпионов, чтобы подготовиться к матчам АПЛ, которая приобрела первостепенную важность для нас.

Мы играли в Лиге чемпионов 20 лет. 17 – до Санчеса, еще 3 – с ним, и я думаю, что он может нас туда вернуть.

– Вы убеждены, что он останется?

– Могу лишь повторить то, что говорил раньше.

– Вы говорили с Санчесом по поводу интервью?

– Нет.

– Этот случай не похож на ситуацию с ван Перси?

– Не совсем. Все ситуации разные. Ван Перси на момент ухода шел 31-й год, когда у него заканчивался контракт. Алексис моложе. Сейчас сложно обсуждать эту ситуацию, но решение принято. И мы будем его придерживаться, – заявил Венгер.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Арсенала»