Арсен Венгер: «Решение о моем будущем в «Арсенале» будет зависеть от ощущений»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что пока не принял решение относительно своего будущего в клубе. Контракт французского специалиста с лондонской командой истекает по окончании сезона.

«Вероятность того, что я останусь в «Арсенале», нельзя отобразить в цифрах. Моё окончательное решение будет зависеть от внутренних ощущений. Сейчас я полностью сосредоточен на работе с командой – так будет до последнего дня моего контракта. Это я могу гарантировать. Игрокам не стоит отвлекаться на такие вещи, им нужно думать об играх», – сказал француз.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal