Арсен Венгер: «Решение о моем будущем в «Арсенале» будет зависеть от ощущений»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Арсен Венгер

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что пока не принял решение относительно своего будущего в клубе. Контракт французского специалиста с лондонской командой истекает по окончании сезона.

«Вероятность того, что я останусь в «Арсенале», нельзя отобразить в цифрах. Моё окончательное решение будет зависеть от внутренних ощущений. Сейчас я полностью сосредоточен на работе с командой – так будет до последнего дня моего контракта. Это я могу гарантировать. Игрокам не стоит отвлекаться на такие вещи, им нужно думать об играх», – сказал француз.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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