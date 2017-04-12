Арсен Венгер продлит контракт с «Арсеналом» в случае непопадания в Лигу чемпионов

Руководство лондонского «Арсенала» готовят новый контракт французскому специалисту Арсену Венгеру. На это решение не повлияли неудовлетворительные результаты команды в последнее время.

«Канониры» планируют продлить соглашение с 67-летним тренером на два года. Уточняется, что Венгер должен найти себе преемника на будущее. По некоторым данным, француз подпишет новый контракт несмотря на неудачи в последних турах АПЛ. Напомним, позавчера лондонцы разгромно проиграли «Кристал Пэлас» (0:3) и занимают в турнирной таблице 6-е место, которое не позволяет им попасть в зону Лиги чемпионов.

Специалист возглавил «канониров» в 1996 году. В лондонской команде Венгер становился трехкратным чемпионом Англии, а также по 6 раз завоевывал Кубок и Суперкубок страны.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun