Арсен Венгер: «Приглашение «Барселоны» в АПЛ будет считаться поддержкой каталонцев со стороны Англии»

Автор: Евгений Морозов 0

Арсен Венгер

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, почему не ждет участия «Барселоны» в АПЛ. Он считает, что это лишь всем навредит.

«Я не хочу видеть «Барселону» в АПЛ. Это будет ненормально, потому что нарушит географическое единство лиги и здравый смысл.

Почему в АПЛ не приглашают «Селтик» и «Рейнджерс», которые играют в Великобритании? Это имеет больше смысла, чем приглашение «Барселоны».

Кроме того, в случае проблем между Каталонией и Испанией приглашение «Барселоны» в АПЛ будет считаться поддержкой каталонцев со стороны Англии. Не думаю, что это будет приветствовать по политическим причинам. Такой сценарий мало реалистичен.

Я надеюсь, что все не зайдет слишком далеко и «Барселона»продолжит играть в Испании», – сказал Венгер.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Неймар

Арсен Венгер: «Большинство футболистов хотят играть с лучшими игроками, но Неймар пошел другим путем»

Фабрегас

Сеск Фабрегас: «Я понял, что не нужен «Арсеналу», и перешел в «Челси»

Криштиану Роналду

FIFPro назвала 55 лучших футболистов сезона-2016/17

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 