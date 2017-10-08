Арсен Венгер: «Приглашение «Барселоны» в АПЛ будет считаться поддержкой каталонцев со стороны Англии»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, почему не ждет участия «Барселоны» в АПЛ. Он считает, что это лишь всем навредит.

«Я не хочу видеть «Барселону» в АПЛ. Это будет ненормально, потому что нарушит географическое единство лиги и здравый смысл.

Почему в АПЛ не приглашают «Селтик» и «Рейнджерс», которые играют в Великобритании? Это имеет больше смысла, чем приглашение «Барселоны».

Кроме того, в случае проблем между Каталонией и Испанией приглашение «Барселоны» в АПЛ будет считаться поддержкой каталонцев со стороны Англии. Не думаю, что это будет приветствовать по политическим причинам. Такой сценарий мало реалистичен.

Я надеюсь, что все не зайдет слишком далеко и «Барселона»продолжит играть в Испании», – сказал Венгер.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports