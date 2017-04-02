Арсен Венгер — потенциальный кандидат на пост главного тренера «ПСЖ»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Венгер

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер в ближайшее время может возглавить другой клуб. В услугах специалиста заинтересован гранд Лиги 1.

Руководство «ПСЖ» вступило в переговоры с Венгером. В случае увольнения нынешнего тренера «горожан» Унаи Эмери именно француз может занять вакантное место. Парижане планируют подписать со специалистом контракт летом и  готовы предоставить ему солидный бюджет на трансферы.

67-летний Венгер работает в «Арсенале» с 1996 года. Тренер трижды приводил «канониров» к званию чемпионов АПЛ, а также 6 раз становился обладателем Кубка Англии.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер журналиста Оливье Талларона

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