Арсен Венгер — потенциальный кандидат на пост главного тренера «ПСЖ»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер в ближайшее время может возглавить другой клуб. В услугах специалиста заинтересован гранд Лиги 1.

Руководство «ПСЖ» вступило в переговоры с Венгером. В случае увольнения нынешнего тренера «горожан» Унаи Эмери именно француз может занять вакантное место. Парижане планируют подписать со специалистом контракт летом и готовы предоставить ему солидный бюджет на трансферы.

67-летний Венгер работает в «Арсенале» с 1996 года. Тренер трижды приводил «канониров» к званию чемпионов АПЛ, а также 6 раз становился обладателем Кубка Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер журналиста Оливье Талларона