Арсен Венгер ответил на информацию о возможной работе в «Спартаке»

Автор: Евгений Морозов 0

Арсен Венгер

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер дал ответ на слухи о том, что скоро он может возглавить «Спартак». Вчера, 22 октября, руководство московского клуба отправило в отставку Массимо Карреру.

Клуб назначил Рауля Рианчо исполняющим обязанности главного тренера.

«Веду ли я переговоры со «Спартаком»? Нет, я не веду», – сказал Венгер.

Французский специалист возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год. За это время он трижды выиграл с лондонцами АПЛ и по разу вышел в финал Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Леонид Федун

Леонид Федун: «Не согласен со словами Карреры»

Массимо Каррера

Массимо Каррера о схеме 4+2+3+1: «Может, c «Ростовом» сыграем 5+5+5»

Денис Глушаков

Денис Глушаков — о людях, создающих слухи: «Они давно заслужили «Оскар»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 