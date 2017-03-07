Арсен Венгер объявил игрокам «Арсенала» о своем уходе из команды

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Арсен Венгер

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер покинет клуб по окончании сезона. Об этом стало известно игрокам «канониров».

По некоторым данным, 67-летний француз объявил о принятом решении футболистам красно-белых сегодня. Однако официальной информации по данному поводу нет. О реакции игроков «Арсенала» на уход тренера также ничего не сообщается.

Специалист возглавил «канониров» в 1996 году. В лондонской команде Венгер становился трехкратным чемпионом Англии, а также по 6 раз завоевывал Кубок и Суперкубок страны.

Фото: Global Look Press

Источник: Страница итальянского журналиста Танкреди Палмери в Twitter

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Дмитрий Темников
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