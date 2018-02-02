Арсен Венгер: «Обамейянг тренировался, но не чувствовал себя здорово»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер оценил шансы новичка команды Пьер-Эмерика Обамейянга дебютировать в составе «канониров» в матче против «Эвертона». По мнению француза, футболист еще не готов.

«Он начал тренироваться вчера, но не чувствовал себя здорово. Я посоветуюсь с медицинским штабом.

Связка Обамейянга и Мхитаряна? Мы атакующая команда, поэтому – да, надеюсь, они восстановят взаимопонимание, которое позволяло им отлично выступать в «Боруссии», — говорит Венгер.

28-летний нападающий перешёл в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» в последний день зимнего трансферного окна за € 63 млн. В текущем сезоне в составе «шмелей» габонец провёл 16 матчей в немецкой Бундеслиге и забил 13 голов.

«Арсенал» и «Эвертон» сыграют свой матч в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги в субботу, 3 февраля.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Express