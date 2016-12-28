Арсен Венгер: «Нужно подумать об изменении всей трансферной системы»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер раскритиковал систему аренд футболистов в современном футболе. Специалист недоволен тем, что ряд клубов вроде «Челси» скупают много молодых игроков и тут же отдают их в аренды

«Это одна из самых серьезных проблем в современном футболе. В игроков вкладывают очень много денег, платят за них все больше и больше. В 20 лет футболисты обычно не стоят много, и поэтому клубы запасают игроков. Это неправильно.

Если вы посмотрите на количество трансферов, то должны подумать об изменении всей трансферной системы», — заявил Венгер.

Напомним, что лондонский Арсенал после 18-ти туров с 37 очками расположился на 4 позиции в таблице чемпионата Англии. На первом месте — «Челси», набравший 46 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal