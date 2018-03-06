Арсен Венгер не собирается покидать «Арсенал» этим летом

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Арсен Венгер

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер не собирается отправляться в отставку со своего поста по окончании нынешнего сезона. Напомним, руководства «Эвертона» хотят пригласить француза к себе.

Арсен Венгер уверен в своих силах и считает, что способен исправить ситуацию, в которой находится команда. Француз намерен как минимум доработать до конца своего нынешнего соглашения с клубом, действие которого истекает летом 2019 года.

В настоящее время «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и отстает от зоны Лиги чемпионов на 13 очков.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

 

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