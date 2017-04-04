Арсен Венгер может возглавить «Реал»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Венгер

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить «Реал». Сообщается, что 67-летнего специалиста на посту наставника мадридской команды желает видеть президент сливочных Флорентино Перес, который является давным поклонником француза.

По информации источника, нынешний главный тренер «Реала» Зинедин Зидан будет отправлен в отставку, если клуб не выиграет в этом сезоне чемпионат Испании.

Напомним, что Венгер может покинуть «Арсенал» летом, когда истечет срок его контракта с лондонской командой.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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