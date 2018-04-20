Арсен Венгер может вернуться в «Арсенал» в новой роли

Исполнительный директор лондонского «Арсенала» Иван Газидис поделился мнением об уходе главного тренера команды Арсена Венгера по окончании нынешнего сезона. Газидис не стал исключать того, что француз может вернуться в клуб новой роли.

«Что касается того, почему Венгер объявил о своем уходе на данном этапе, то Арсену и клубу необходимо время на подготовку, учитывая сжатые сроки предстоящего лета из-за чемпионата мира и трансферного окна. Решение должно было быть принято в какой-то момент. Не думаю, что именно сейчас «Арсенал» был готов к этому лучше, чем когда-либо еще. Наступило время посмотреть вперед. Думаю, мы можем сделать это с уверенностью.

Арсен всегда будет иметь свое место в клубе. Сегодня еще слишком рано говорить о том, в какой форме это может существовать», — сказал Газидис.

Напомним, Арсен Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года. Под руководством французского специалиста клуб трижды становился чемпионом Англии, по семь раз выигрывал Кубок страны и Кубок лиги.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun