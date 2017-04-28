Арсен Венгер: «Это тот редкий случай, когда «Тоттенхэм» — фаворит в дерби с «Арсеналом»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от матча против «Тоттенхэма». Француз назвал «Тоттенхэм» фаворитом в дерби.

«Действительно, это тот редкий случай, когда «Тоттенхэм», по мнению людей, будет фаворитом в дерби.

Возможно, это действительно так отчасти, но меня это не волнует. Мы приложим все усилия, чтобы завершить сезон как можно лучше.

Наш приоритет – закончить сезон в топ-4. Уже после этого можно говорить, что да, ради чувства гордости и стабильности результатов мы хотим быть выше «Тоттенхэма». Но концентрироваться нужно на том, чтобы пробиться в первую четверку.

«Тоттенхэм» должен добиться большего и на протяжении более длительного периода времени, чтобы догнать «Арсенал»? Думаю, да. Нельзя сравнивать вклад одного сезона с 20-летним периодом», – сказал Венгер.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian