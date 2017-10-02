Арсен Венгер: «Если «Барселона» захочет присоединиться к АПЛ, я начну учить каталонский язык»

Автор: Владимир Шевелев 0

Арсен Венгер

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о возможной смене лиги для «Барселоны». Он представил каталонцев в АПЛ.

«Если «Барселона» захочет присоединиться к чемпионату Англии, это затруднит положение всех клубов. В этом случае, я бы начал учить каталонский язык. Не думаю, что они зайдут так далеко. Проблемы затронут спортивную сторону, ведь клуб будет влиять на политику.

Было бы интересно посмотреть, как «Барселона» проявила бы себя в новом чемпионате. У нас играют 20 команд, но если хотите расширить турнир до 24, стоит сначала приглашать шотландские, а не испанские клубы», — сказал Венгер.

Напомним, что в случае признания независимости Каталонии, «Барселона» может сменить чемпионат Испании на другой.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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