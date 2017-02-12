Арсен Венгер: «Ценю заботу Иана Райта, но не готов уйти на отдых»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Венгер

Арсен Венгер прокомментировал слова экс-форварда «канониров» Иана Райта об усталости и скором уходе француза на покой. 67-летний специалист полон энергии и хочет делать людей счастливыми.

«Мы отужинали вдвоем. Ценю желание Райта, чтобы я отдохнул, но сам я к этому не готов. Возможно, в тот день я выглядел усталым, потому что рано встал.

Я сосредоточен на самом главном: на том, чтобы команда побеждала и показывала хорошую игру. На остальное я повлиять не могу. Моя работа – делать людей счастливыми. Когда у меня это не выходит, я чувствую себя виноватым.

Поэтому для нас важно побеждать», – сказал Венгер

Фото: Global Look Press
Источник: ВВС

 

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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