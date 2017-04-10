Арсен Венгер: «Арсенал» преодолел очень сложный период»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что его команда сумела преодолеть сложный период. На прошлой неделе «канониры» одержали первую победу с середины марта, разгромив «Вест Хэм» (3:0).

«Арсенал» преодолел очень сложный период и показал, что мы едины, сосредоточены и настроены делать правильные вещи. В какое-то время это ставили под сомнение, но думаю, что мы дали правильный ответ. Мы должны продолжать показывать такое отношение до конца сезона», — Венгер

На данный момент лондонский клуб занимает шестое место в АПЛ.

Фото: Global Look Press
ИсточникBBC Sport

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