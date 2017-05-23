Арсен Венгер: «Арсенал» должен сохранить 90 процентов текущего состава и найти еще одного или двух игроков»

Автор: Лидия Дидык 0

Венгер

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о трансферных планах клуба. Большой активности от клуба на трансферном рынке не будет.

«Думаю, что прежде всего мы должны сохранить 90 процентов текущего состава и найти еще одного или двух игроков, которые смогут нас усилить.

Нам не нужно много игроков. Но все они должны быть высокого класса. Игроки текущего состава многому научились в сложные периоды этого сезона. Думаю, это поможет им в следующем году», – сказал Венгер.

По окончании сезона «Арсенал» занял пятое место в чемпионате, пропустив вперед «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Фото: Global Look Press
Источник: Independent

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