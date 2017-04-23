Арсен Венгер: «Алексис Санчес – животное»

В полуфинале Кубка Англии «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» (2:1 – в овертайме). Главный тренер «канониров» Арсен Венгер поделился мнением о победе.

«Я очень доволен, сегодня был важный матч. В целом мы показали отличную игру не только технически, но и психологически. В концовке мы стали сильнее и заслужили победу. Когда футболисты показывают свою лучшую игру и полностью сосредоточены, ты их поддерживаешь. Мы были близки к тому, чтобы забить, после перерыва они были хороши. Мы потеряли мяч и пропустили, но показали хороший ответ.

Санчес сегодня был как команда – в начале у него были проблемы, но с каждой минутой он становился все сильнее и сильнее. Он – животное, которое всегда готово убить соперника. Он никогда не сдается. Он будет в «Арсенале» на следующий год, у него контракт, мы рассчитываем его продлить.

Мы хотим, чтобы команда включалась в больших матчах, и я думаю, что сегодня мы это сделали. Люди сомневались в нас, мы прошли через трудные времена. В таких эпизодах команда объединяется или распадается, сегодня мы показали правильный ответ», – сказал Венгер.

В нынешнем сезоне Алексис Санчес провел за «Арсенал» 40 игр во всех турнирах и забил 22 мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»