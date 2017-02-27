Аркадий Дворкович: «Бюджет «Локомотива» достаточно стабильный»

Бюджет «Локомотива» не потерпи серьезных изменений. Об этом заявил председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович.

«Бюджет футбольного клуба «Локомотив» стабильный. Увеличиваться и уменьшаться не будет. Да, возможны колебания в цифрах, но незначительные», — сказал Дворкович.

«Локомотив» занимает имеет 23 очка и идет на 10-ой позиции. «Железнодорожники» начнут вторую часть чемпионата 6 марта матчем в Самаре. Начало встречи в 14:00 по мск.

Фото: официальный сайт «Локомотива»

Источник: Р-Спорт